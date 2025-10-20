У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Драпатий керуватиме новоствореним Угрупованням Об'єднаних Сил

Зона відповідальності – Харківська область і прилегла територія. 

Новоствореним Угрупованням Об'єднаних Сил (УОС) майже в повному складі керуватиме Командування об'єднаних сил (КОС) під керівництвом Михайла Драпатого. 

Зона відповідальності Драпатого охоплюватиме Харківську область і прилеглі території. Про це повідомили в УОС. 

"Цей складний та напруженій сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога, вдруге довірено генералу Драпатому. Нагадаємо, що у 2024 році він вже очолював ОТУ «Харків» під час російського наступу на Харківщині та загрози Вовчанську", – йдеться у повідомленні. 

Корпуси, зосереджені на напрямку, підпорядковуватимуться новоствореному Угрупованню об’єднаних сил. Це – досвідчені підрозділи ЗСУ, НГУ та ДПСУ.


  • З жовтня ОСУВ і ОТУ припинили існування в рамках реорганізації Сил оборони.
  • Михайло Драпатий очолював Сухопутні війська. Він подав у відставку 1 червня, після чергової атаки на полігон військових. Після цього президент призначив його керувати Об'єднаними силами, а також Драпатий відповідав за ОСУВ "Дніпро".
