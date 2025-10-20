Драпатий керуватиме новоствореним Угрупованням Об'єднаних Сил

Новоствореним Угрупованням Об'єднаних Сил (УОС) майже в повному складі керуватиме Командування об'єднаних сил (КОС) під керівництвом Михайла Драпатого.

Зона відповідальності Драпатого охоплюватиме Харківську область і прилеглі території. Про це повідомили в УОС.

"Цей складний та напруженій сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога, вдруге довірено генералу Драпатому. Нагадаємо, що у 2024 році він вже очолював ОТУ «Харків» під час російського наступу на Харківщині та загрози Вовчанську", – йдеться у повідомленні.

Корпуси, зосереджені на напрямку, підпорядковуватимуться новоствореному Угрупованню об’єднаних сил. Це – досвідчені підрозділи ЗСУ, НГУ та ДПСУ.



