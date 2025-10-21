Головне за ніч та ранок вівторка, 21 жовтня: понад 200 боєзіткнень, атака на Харків, ситуація в Чернігові

Нічна повітряна атака, 202 бойових зіткнення, бої на Покровському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли, спільна заява лідерів Європи та України, колонка Залужного для Eastern Flank Institute.

Чернігів і північні громади області знеструмлені внаслідок масованої російської атаки. Ворог вдарив “шахедами” по об’єкту теплопостачання і енергооб’єкту в двох громадах Чернігівського району.

Загалом росіяни за добу застосували проти області 51 засіб ураження, зокрема дві балістичні ракети, повідомив голова ОВА Вячеслав Чаус.

“Критична інфраструктура переведена на генератори. Частково розгорнуті пункти незламності. У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання – такі пункти будуть розгортатись додатково”, – повідомив він.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 202 боєзіткнення.

На Покровському напрямку відбулося 76 бойових зіткнень.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 26 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Піддубне, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 20 атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Щербаків, Кам’янського, Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1130 російських окупантів. Росія втратила в Україні близько 1 132 200 військових.

У ніч на 21 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків.

Станом на ранок було відомо про 8 постраждалих за даними ОВА і дев'ятьох за інформацією мера міста Ігоря Терехова.

В усіх них – гостра реакція на стрес. Вранці з'ясували, що КАБ вдарив і по цивільному підприємству.

У Черкаській області вночі росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури. Сили оборони відбили частину атак, знешкодивши три російські безпілотники.

Загалом цієї ночі армія ворога атакувала Україну і ракетами, і дронами.

З Брянської області запустила 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, із Курської – 4 зенітні керовані ракети С-300. 98 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотники інших типів випустила з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда, Гвардійське – Крим.

Зафіксовано влучання ракет і 37 БпЛА у 10 локаціях, а падіння уламків – у 2. Про це вранці вівторка повідомили Повітряні сили.

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, польський прем'єр Дональд Туск, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, фінський президент Александр Стубб і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен опублікували 21 жовтня спільну заяву про мир.

Лідери країни "міцно підтримують" позицію президента США Дональда Трампа про те, що бої мають припинитися негайно, на поточних лініях фронту, аби розпочати переговорний процес. Але про зміну кордонів йтися не може. "Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", – сказали в заяві.

Лідери країн констатують, що тактика зволікання Росії знову і знову доводила, що Україна – єдина сторона, яка серйозно ставиться до миру.

Очільник британського міністерства оборони Джон Гілі під час лекції у Лондоні для бізнес-лідерів заявив, що проводить перевірку готовності збройних сил до виконання місії в Україні, якщо Дональду Трампу вдасться домогтися підписання мирної угоди між Києвом та Москвою.

Як пише Sky News, уряд готує фінансування у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів для забезпечення військ, які мають допомогти Україні підтримувати безпеку її кордонів. За словами Гілі, британська армія надаватиме підтримку у контролі неба та морів, а також тренуванні українських службовців.

Міністр підкреслив, що цьогоріч Сполучене Королівство передало Україні рекордну суму у 4,5 мільярда фунтів на оборонні потреби. Це, а також ключова роль Лондона у "Коаліції охочих", на думку Гілі, дають право називати Британію "найближчим союзником України та ворогом номер один для Путіна".

У нинішній війні українці виграють час для своїх європейських сусідів, вважає посол України в Великій Британії, колишній головнокомандувач Валерій Залужний. Він не виключає, що одного дня війна пошириться і на інші європейські країни. У колонці для Eastern Flank Institute, переклад якої опублікований на УП, він висловив міркування про перспективи системи безпеки в Європі.

На його думку, в найближчий перспективі Європі не вдасться усунути залежність від НАТО, а отже і США, у питанні оборони. Росія тим часом використовує досвід повномасштабної війни проти українців для побудови нової армії та передачі навичок військам Китаю, Ірану і Північної Кореї.

Залужний вважає, що вже зараз можна впевнено стверджувати про появу нового типу війни. Одна з її особливостей – те, що жодна країна світу не здатна самостійно витримати сучасний рівень інтенсивності боїв і повністю задовольнити весь комплекс оборонних потреб.

