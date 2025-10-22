У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Чотирнадцять мешканців Херсонщини поранені росіянами упродовж доби

Від ударів РФ постраждали 34 населених пунктів. 

Чотирнадцять мешканців Херсонщини поранені росіянами упродовж доби
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

Через російську агресію 14 людей дістали поранення на Херсонщині. Ворог атакував 34 населені пукнти області.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Олександрівка, Берислав, Софіївка, Станіслав, Милове, Дудчани, Білозерка, Вірівка, Новодмитрівка, Широка Балка, Наддніпрянське, Молодіжне, Осокорівка, Томина Балка, Садове, Кізомис, Придніпровське, Антонівка, Монастирське, Новоолександрівка, Веселе, Дніпровське, Золота Балка, Качкарівка, Львове, Микільське, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Саблуківка, Токарівка, Українка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватний гараж та  автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону  евакуювали 11 людей. Для того, щоб виїхати до більш безпечних місць, слід звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.
