Трамп назвав "фейком" дозвіл Україні бити ракетами вглиб Росії

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social відреагував на матеріал The Wall Street Journal, у якому стверджується про дозвіл Вашингтона для України використовувати далекобійні ракети вглиб території РФ.

Господар Білого дому назвав це повідомлення "фейковими новинами": мовляв, США не мають жодного стосунку до цих ракет, "звідки б вони не були, та що б Україна з ними не робила".

ЗМІ переконували, що дозвіл було надано ще до зустрічі Трампа з Президентом Володимиром Зеленським у Білому домі минулого тижня, а перший схвалений удар було завдано з використанням ракет Storm Shadow у вівторок, коли Сили оборони уразили Брянський хімічний завод.