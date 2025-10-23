Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ГоловнаСуспільствоВійна

Трамп назвав "фейком" дозвіл Україні бити ракетами вглиб Росії

"США не причетні".

Трамп назвав "фейком" дозвіл Україні бити ракетами вглиб Росії
Ракета Storm Shadow
Фото: Defense Express

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social відреагував на матеріал The Wall Street Journal, у якому стверджується про дозвіл Вашингтона для України використовувати далекобійні ракети вглиб території РФ.

Господар Білого дому назвав це повідомлення "фейковими новинами": мовляв, США не мають жодного стосунку до цих ракет, "звідки б вони не були, та що б Україна з ними не робила".

ЗМІ переконували, що дозвіл було надано ще до зустрічі Трампа з Президентом Володимиром Зеленським у Білому домі минулого тижня, а перший схвалений удар було завдано з використанням ракет Storm Shadow у вівторок, коли Сили оборони уразили Брянський хімічний завод
