Російський дрон атакував авто рятувальників у Запорізькій області, є постраждалий

Росіяни знову атакують Пологівський район на Запоріжжі.

У Запорізькій області російські окупанти атакували дроном авто рятувальників у Пологівському районі.

Про це повідомили очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС України.

"російські війська нанесли удар FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові, що на Запоріжжі", — ідеться у повідомленні ДСНС.

Один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали.

Також пошкоджений пожежний автомобіль. Пораненому надана уся необхідна медична допомога.