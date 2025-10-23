Російський дрон атакував авто рятувальників у Запорізькій області, є постраждалий

У Запорізькій області російські окупанти атакували дроном авто рятувальників у Пологівському районі.
Про це повідомили очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС України.
"російські війська нанесли удар FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові, що на Запоріжжі", — ідеться у повідомленні ДСНС.
Один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали.
Також пошкоджений пожежний автомобіль. Пораненому надана уся необхідна медична допомога.