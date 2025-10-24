Росіяни намагалися атакувати дроном потяг Львів - Краматорськ

На під'їзді до станції Краматорськ росіяни намагалися атакувати з дрона поїзд №104/103 Львів-Краматорськ.

Про це повідомила Укрзалізниця.

"Влучити ворогу не вдалось, проте вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом, рейс №103/104 до Львова вже безпечно вирушив з Краматорська.

Постраждалі вагони буде замінено.

Раніше УЗ повідомила про ускладнення у русі в декількох регіонах через обстріли.