Росіяни намагалися атакувати дроном потяг Львів - Краматорськ

На під'їзді до станції Краматорськ росіяни намагалися атакувати з дрона поїзд №104/103 Львів-Краматорськ.
Про це повідомила Укрзалізниця.
"Влучити ворогу не вдалось, проте вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом, рейс №103/104 до Львова вже безпечно вирушив з Краматорська.
Постраждалі вагони буде замінено.
Раніше УЗ повідомила про ускладнення у русі в декількох регіонах через обстріли.