Генштаб: армія РФ продовжує тиснути по всій лінії фронту. За добу – понад 140 боїв

Учора противник завдавдвох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 141 керовану авіабомбу. 

Генштаб: армія РФ продовжує тиснути по всій лінії фронту. За добу – понад 140 боїв
фото ілюстративне
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1340-ва доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 141 бойове зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 141 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 4534 обстріли, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5707 дронів-камікадзе. 

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Харків Харківської області; Костянтинівка Донецької області; Нечаївка, Андріївка, Братське, Покровське Дніпропетровської області; Садове Херсонської області; Змієнкове Одеської області; Ольгівка Херсонської області. 

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та артилерійський засіб противника. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили одну атаку загарбників. Також ворог завдав три авіаудари, застосувавши при цьому шість керованих авіабомб, та здійснив 181 обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне, Дробишеве та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив п’ять спроб прориву в районах Виїмки, Серебрянки та у бік Дронівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Переїзного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну спробу ворожих підрозділів просунутись вперед в районі населеного пункту Охотниче.

Сили оборони відбили шість атак окупаційних військ на Оріхівському напрямку, поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, одну бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, 359 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 80 одиниць автомобільної техніки окупантів.
﻿
