Від початку доби на фронті відбулося 158 боїв

Загарбники завдали одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1819 дронів-камікадзе та здійснили 3021 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку доби на фронті відбулося 158 боїв
Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Загалом від початку цієї доби відбулося 158 бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ станом на 22:00. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів, ще один бій триває. Також ворог завдав дев’ять авіаударів, при цьому скинув 17 керованих авіабомб, здійснив 119 обстрілів, один з яких із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська, Красного Першого та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили сім штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Піщаного та Богуславки, наразі одна атака триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Новоселівка, Зарічне, Торське та в напрямку населених пунктів Дробишеве й Коровій Яр. Три боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку ворог тричі намагався прорватися в районах Ямполя, Серебрянки та Сіверська. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку росіяни 21 раз атакували позиції Сил оборони.  Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки. Один бій досі триває.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 65 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Панківка, Маяк, Сухий Яр, Звірове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне.  В деяких локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 76 окупантів, з яких 60 — безповоротно.  Наші захисники знищили один бронетранспортер, один протитанковий засіб, два безпілотні літальні апарати, дві одиниці спеціальної техніки та одне укриття особового складу противника. Окрім цього, українські захисники уразили пункт управління БпЛА, бронетранспортер та 13 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 15 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Олексіївка, Нововасилівське, Степове, Новогригорівка, Павлівка, Злагода та в напрямку Рибного, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районі Малинівки. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Данилівка, Покровське, Братське та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили шість атак ворожих підрозділів поблизу Степового, Кам’янського,  Степногірська та в напрямку Новоандріївки. Авіація противника завдала авіаудару в районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися просунутись в районі Антонівського моста. Авіаудару зазнало Козацьке.
