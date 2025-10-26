На Сумщині окупанти атакували вантажівку з продуктами

26 жовтня ворог прицільно вдарив по цивільному вантажному авто на околиці Білопільської громади на Сумщині.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок атаки постраждав 36-річний чоловік, який віз продукти до міста. Медики надали допомогу на місці – госпіталізація не знадобилася.

"Росіяни свідомо б’ють по цивільному транспорту – по людях, які просто виконують свою роботу", — ідеться у повідомленні.