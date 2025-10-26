Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині окупанти атакували вантажівку з продуктами

Постраждав 36-річний водій.

На Сумщині окупанти атакували вантажівку з продуктами
Фото: unn.ua

26 жовтня ворог прицільно вдарив по цивільному вантажному авто на околиці Білопільської громади на Сумщині.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок атаки постраждав 36-річний чоловік, який віз продукти до міста. Медики надали допомогу на місці – госпіталізація не знадобилася.

"Росіяни свідомо б’ють по цивільному транспорту – по людях, які просто виконують свою роботу", — ідеться у повідомленні.
