На Сумщині окупанти атакували вантажівку з продуктами

26 жовтня ворог прицільно вдарив по цивільному вантажному авто на околиці Білопільської громади на Сумщині.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Унаслідок атаки постраждав 36-річний чоловік, який віз продукти до міста. Медики надали допомогу на місці – госпіталізація не знадобилася.
"Росіяни свідомо б’ють по цивільному транспорту – по людях, які просто виконують свою роботу", — ідеться у повідомленні.
- Протягом доби, з ранку 25 до ранку 26 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 64 обстріли по території Сумської області, під вогнем опинилися 31 населений пункт у 14 територіальних громадах.