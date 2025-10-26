Російські війська завдали 64 обстріли по Сумщині, пошкоджено цивільні об’єкти

Протягом доби, з ранку 25 до ранку 26 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 64 обстріли по території Сумської області, під вогнем опинилися 31 населений пункт у 14 територіальних громадах, інформує Сумська ОВА.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Під ворожими ударами опинилися громади: Сумська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Великописарівська, Новослобідська та Попівська.
Окупанти активно застосовували керовані авіаційні бомби, безпілотники, реактивні системи залпового вогню, а також скидання ВОГ з дронів:
- 10 ударів РСЗВ;
- до 10 скидань ВОГ з БпЛА;
- понад 10 ударів КАБ;
- більше 10 ударів БпЛА.
Також були зафіксовані удари FPV-дронами по території області.
Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Новослобідській громаді — приватний житловий будинок;
- у Краснопільській — об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Попівській — адміністративна будівля, кілька приватних і багатоквартирний житловий будинок;
- у Білопільській — нежитлове приміщення та інфраструктурний об’єкт.
Попри масовані обстріли, постраждалих серед мирних жителів немає.
Місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, поліцією та громадськими організаціями провели евакуацію двох осіб із прикордонних громад.
Загалом за добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 57 хвилин.