Російські війська завдали 64 обстріли по Сумщині, пошкоджено цивільні об’єкти

Протягом доби, з ранку 25 до ранку 26 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 64 обстріли по території Сумської області, під вогнем опинилися 31 населений пункт у 14 територіальних громадах, інформує Сумська ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ворожими ударами опинилися громади: Сумська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Великописарівська, Новослобідська та Попівська.

Окупанти активно застосовували керовані авіаційні бомби, безпілотники, реактивні системи залпового вогню, а також скидання ВОГ з дронів:

10 ударів РСЗВ;

до 10 скидань ВОГ з БпЛА;

понад 10 ударів КАБ;

більше 10 ударів БпЛА.

Також були зафіксовані удари FPV-дронами по території області.

Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

у Новослобідській громаді — приватний житловий будинок;

у Краснопільській — об’єкт цивільної інфраструктури;

у Попівській — адміністративна будівля, кілька приватних і багатоквартирний житловий будинок;

у Білопільській — нежитлове приміщення та інфраструктурний об’єкт.

Попри масовані обстріли, постраждалих серед мирних жителів немає.

Місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, поліцією та громадськими організаціями провели евакуацію двох осіб із прикордонних громад.

Загалом за добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 57 хвилин.