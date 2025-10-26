З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Російські війська завдали 64 обстріли по Сумщині, пошкоджено цивільні об’єкти

Постраждалих серед мирних жителів немає.

Російські війська завдали 64 обстріли по Сумщині, пошкоджено цивільні об’єкти
Фото: Сумська ОВА

Протягом доби, з ранку 25 до ранку 26 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 64 обстріли по території Сумської області, під вогнем опинилися 31 населений пункт у 14 територіальних громадах, інформує Сумська ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ворожими ударами опинилися громади: Сумська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Великописарівська, Новослобідська та Попівська.

Окупанти активно застосовували керовані авіаційні бомби, безпілотники, реактивні системи залпового вогню, а також скидання ВОГ з дронів:

  • 10 ударів РСЗВ;
  • до 10 скидань ВОГ з БпЛА;
  • понад 10 ударів КАБ;
  • більше 10 ударів БпЛА.

Також були зафіксовані удари FPV-дронами по території області.

Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Новослобідській громаді — приватний житловий будинок;
  • у Краснопільській — об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Попівській — адміністративна будівля, кілька приватних і багатоквартирний житловий будинок;
  • у Білопільській — нежитлове приміщення та інфраструктурний об’єкт.

Попри масовані обстріли, постраждалих серед мирних жителів немає.

Місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, поліцією та громадськими організаціями провели евакуацію двох осіб із прикордонних громад.

Загалом за добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 57 хвилин.
