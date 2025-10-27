В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У РФ поскаржилися на атаку дронів. Вночі там закривали два аеропорти

Заявляють про начебто збиті 193 безпілотники. 

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Там начебто цієї ночі знищили 193 дрони. З них 34, які атакували Москву, та 47 – над Брянською областю.

Про це пише Reuters із посиланнямна російську владу. 

Мер Москви Сергій Собянін повідомив у Telegram, що дрони над містом були збиті протягом шести годин, починаючи з 22:00 за московським часом у неділю.

Повідомлень про руйнування у Москві не надходило, однак у виданні зазначили, що Росія рідко розкриває реальні масштаби пошкоджень внаслідок ударів по її території, якщо не постраждали цивільні об’єкти.

"Росавіація" заявила, що два з чотирьох московських аеропортів – Домодєдово та  Жуковський – були закриті приблизно на 2,5 години з 22:40.

Міністерство оборони Росії заявило в Telegram, що, окрім дронів, збитих над Москвою та Брянською областю, російські системи ППО знищили безпілотники ще над 11 регіонами, переважно на заході та півдні країни.
