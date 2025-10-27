У РФ поскаржилися на атаку дронів. Вночі там закривали два аеропорти

У Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Там начебто цієї ночі знищили 193 дрони. З них 34, які атакували Москву, та 47 – над Брянською областю.

Про це пише Reuters із посиланнямна російську владу.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив у Telegram, що дрони над містом були збиті протягом шести годин, починаючи з 22:00 за московським часом у неділю.

Повідомлень про руйнування у Москві не надходило, однак у виданні зазначили, що Росія рідко розкриває реальні масштаби пошкоджень внаслідок ударів по її території, якщо не постраждали цивільні об’єкти.

"Росавіація" заявила, що два з чотирьох московських аеропортів – Домодєдово та Жуковський – були закриті приблизно на 2,5 години з 22:40.

Міністерство оборони Росії заявило в Telegram, що, окрім дронів, збитих над Москвою та Брянською областю, російські системи ППО знищили безпілотники ще над 11 регіонами, переважно на заході та півдні країни.