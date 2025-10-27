27 жовтня російські війська здійснили чергову спробу масштабного прориву на Очеретинському напрямку, в районі Добропілля. Сили оборони зупинили спробу ворожого наступу.

Про це повідомили у пресслужбі 1-го корпусу НГУ "Азов".

За даними військових, російські війська намагалися захопити населені пункти Шахове та Володимирівка, кинувши в атаку 29 одиниць бронетехніки — одну з найбільших механізованих атак останнього часу. Особливістю наступу стало значне збільшення кількості танків.

Ворог діяв групами по 4–5 машин, використовуючи різні маршрути та проміжки часу, сподіваючись на ефект раптовості й складні погодні умови, що мали завадити роботі українських безпілотників. Проте задум окупантів було зірвано.

Завдяки завчасно підготовленим інженерним позиціям, ефективному мінуванню та злагодженим діям артилерії Збройних Сил, Національної гвардії та підрозділів Сил безпілотних систем, атака, яка тривала понад шість годин, була повністю відбита.

Втрати ворога склали 15 одиниць техніки, серед яких два танки, 12 бойових броньованих машин і один легковий автомобіль. Ворожа піхота, що десантувалася з техніки, була знищена FPV-дронами. Зачистка місць висадки триває.