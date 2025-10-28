Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

Суд засудив посібника росіян з Херсонщини до 11 років ув’язнення та конфіскації всього майна

Чоловік допомагав окупантам поширювати російський мобільний зв'язок.

Суд засудив посібника росіян з Херсонської області до 11 років ув’язнення та конфіскації всього майна.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Після захоплення Херсонщини 42-річний житель Чорнобаївки особисто звернувся до представників загарбницької влади. Він запропонував свої послуги із забезпечення поширення російського мобільного зв’язку на окупованій території”, - зазначили в поліції.

Мешканець Херсонщини демонтував телекомунікаційне обладнання українського оператора та доставив до фахівців одного з російських операторів мобільного зв’язку задля перепрограмовування. 

Пізніше чоловік встановлював обладнання назад, після чого здійснювалось поширення російського зв’язку.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies