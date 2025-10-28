Суд засудив посібника росіян з Херсонщини до 11 років ув’язнення та конфіскації всього майна

Суд засудив посібника росіян з Херсонської області до 11 років ув’язнення та конфіскації всього майна.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Після захоплення Херсонщини 42-річний житель Чорнобаївки особисто звернувся до представників загарбницької влади. Він запропонував свої послуги із забезпечення поширення російського мобільного зв’язку на окупованій території”, - зазначили в поліції.

Мешканець Херсонщини демонтував телекомунікаційне обладнання українського оператора та доставив до фахівців одного з російських операторів мобільного зв’язку задля перепрограмовування.

Пізніше чоловік встановлював обладнання назад, після чого здійснювалось поширення російського зв’язку.