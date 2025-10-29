Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рятувальники евакуювали з прикордоння Харківщини трьох цивільних

Людей доставили до пункту тимчасового розміщення.

Фото: ДСНС України

На Харківщині рятувальники евакуювали з Куп'янської та Золочівської громад трьох цивільних і кішку. 

Про це розповіли у ДСНС Харківської області.

"Напередодні рятувальники вивезли з Куп’янської та Золочівської громад 3 людей. Не залишили напризволяще і пухнасту кицьку", — розповідають рятувальники.

За допомогою спеціального транспортного засобу евакуйованих доставили до пункту тимчасового розміщення.

У ДСНС нагадують жителям населених пунктів, де запроваджено обов’язкову евакуацію: "дбайте про своє життя та безпеку – виїжджайте!"
