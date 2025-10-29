Рятувальники евакуювали з прикордоння Харківщини трьох цивільних

На Харківщині рятувальники евакуювали з Куп'янської та Золочівської громад трьох цивільних і кішку.
Про це розповіли у ДСНС Харківської області.
"Напередодні рятувальники вивезли з Куп’янської та Золочівської громад 3 людей. Не залишили напризволяще і пухнасту кицьку", — розповідають рятувальники.
За допомогою спеціального транспортного засобу евакуйованих доставили до пункту тимчасового розміщення.
У ДСНС нагадують жителям населених пунктів, де запроваджено обов’язкову евакуацію: "дбайте про своє життя та безпеку – виїжджайте!"
- У Куп’янському районі Харківської області поліцейські спецпідрозділу “Білий янгол” евакуювали трьох літніх людей.