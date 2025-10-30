Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Україна та Молдова викрили вербувальників ПВК «Вагнер» у межах міжнародної спецоперації «Месники ІІ»

Ідентифіковано 11 громадян України, які у 2022–2024 роках вступили до ПВК «Вагнер». Їм повідомлено про підозру у державній зраді. Також повідомлено про підозру у найманстві громадянину Молдови, а ще 15 громадянам Молдови — за участь у збройних конфліктах у складі ПВК.

Фото: Спротив

Україна та Молдова викрили вербувальників ПВК «Вагнер» у межах другої фази міжнародної спецоперації «Месники ІІ», повідомляє Офіс генпрокурора. 

Мета — викриття та документування вербування найманців для війни проти України у складі російських ПВК.

Спільна слідча група, створена у жовтні 2024 року, об’єднала ресурси та дані двох держав щодо набору, підготовки та фінансування учасників ПВК «Вагнер».

Результати спецоперації:

  • Проведено 68 обшуків
  • Вилучено документи, техніку та носії інформації, які містять докази вербування, умов проходження служби у ПВК «Вагнер» і підтверджують участь найманців у бойових діях на території України
  • Ідентифіковано 11 громадян України, які у 2022–2024 роках вступили до ПВК «Вагнер»

Їм повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Також повідомлено про підозру у найманстві громадянину Молдови (ч. 4 ст. 447 КК України), а ще 15 громадянам Молдови — за участь у збройних конфліктах у складі ПВК (п. 1 ст. 141 КК Республіки Молдова).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

У спецоперації брали участь понад 200 правоохоронців України та Молдови за координації ГУР МО України, Європолу та проєкту AP CIC.
