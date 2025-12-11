НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
З Молдови в Україну екстрадували підозрюваного в поширенні злочинного впливу в Запорізькому СІЗО

Він кілька років переховувався за кордоном.

З Молдови в Україну екстрадували мешканця Запоріжжя
Фото: Офіс генпрокурора

З Молдови в Україну екстрадували мешканця Запоріжжя, який поширював злочинний вплив у СІЗО та вимаганні коштів з ув’язнених, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства:

  • перебуваючи в Запорізькому СІЗО, чоловік здобув вплив серед ув’язнених, порушуючи встановлені правила;
  • організував канали надходження наркотиків і заборонених предметів, координував їх розподіл;
  • давав вказівки довіреним особам принижувати та залякувати інших ув’язнених, вимагаючи гроші до «спільної казни».

У липні 2023 року йому повідомлено про підозру, а в березні 2024 року обвинувальний акт скеровано до суду. Після цього він кілька років переховувався за кордоном.

Його затримали та 8 грудня 2025 року передали Україні.

За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.
