З Молдови в Україну екстрадували підозрюваного в поширенні злочинного впливу в Запорізькому СІЗО

З Молдови в Україну екстрадували мешканця Запоріжжя

З Молдови в Україну екстрадували мешканця Запоріжжя, який поширював злочинний вплив у СІЗО та вимаганні коштів з ув’язнених, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства:

перебуваючи в Запорізькому СІЗО, чоловік здобув вплив серед ув’язнених, порушуючи встановлені правила;

організував канали надходження наркотиків і заборонених предметів, координував їх розподіл;

давав вказівки довіреним особам принижувати та залякувати інших ув’язнених, вимагаючи гроші до «спільної казни».

У липні 2023 року йому повідомлено про підозру, а в березні 2024 року обвинувальний акт скеровано до суду. Після цього він кілька років переховувався за кордоном.

Його затримали та 8 грудня 2025 року передали Україні.

За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.