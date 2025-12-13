Кіпр пообіцяв зробити пріоритетом вступ Молдови в ЄС

Під час візиту президентки Молдови Маї Санду на Кіпр її колега Нікос Христодулідіс заявив, що вступ сусідки України до ЄС стане пріоритетом кіпрського головування у Раді ЄС.

Як пише Reuters, політик пообіцяв упродовж шести місяців "зробити все можливе для досягнення суттєвих позитивних результатів, які наблизять Молдову до мети приєднання до Євросоюзу".

Кіпр розпочне головування у Раді Європейського Союзу 1 січня. Молдова у питанні вступу до ЄС загалом синхронізована з Україною, проте не зустрічає опору з боку Угорщини.

Раніше було відомо, що Кіпр у проєкті документа щодо пріоритетів свого головування суттєво зменшив роль питань оборони та рідше згадує про Україну.