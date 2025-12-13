Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Кіпр пообіцяв зробити пріоритетом вступ Молдови в ЄС

1 січня острівна республіка розпочинає піврічне головування у Раді Європейського Союзу.

Кіпр пообіцяв зробити пріоритетом вступ Молдови в ЄС
Президентка Молдови Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Під час візиту президентки Молдови Маї Санду на Кіпр її колега Нікос Христодулідіс заявив, що вступ сусідки України до ЄС стане пріоритетом кіпрського головування у Раді ЄС.

Як пише Reuters, політик пообіцяв упродовж шести місяців "зробити все можливе для досягнення суттєвих позитивних результатів, які наблизять Молдову до мети приєднання до Євросоюзу".

Кіпр розпочне головування у Раді Європейського Союзу 1 січня. Молдова у питанні вступу до ЄС загалом синхронізована з Україною, проте не зустрічає опору з боку Угорщини. 

Раніше було відомо, що Кіпр у проєкті документа щодо пріоритетів свого головування суттєво зменшив роль питань оборони та рідше згадує про Україну
﻿
