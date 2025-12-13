США планують розгорнути міжнародні сили в Газі на початку наступного року

Міжнародні стабілізаційні сили не воюватимуть з ХАМАС.

Іноземні війська можуть бути розгорнуті в Смузі Гази наступного місяця для формування стабілізаційних сил, уповноважених ООН.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За даними чиновників, багато країн висловили зацікавленість у внеску до цієї ініціативи, і США зараз опрацьовують розмір Міжнародних стабілізаційних сил, склад, розміщення, навчання та правила застосування бойових дій.

Очікується, що 16 грудня Центральне командування США проведе конференцію в Досі з країнами-партнерами для планування Міжнародних стабілізаційних сил для Гази. Ймовірно, понад 25 країн надішлють своїх представників на конференцію. Жодних рішень щодо керівництва Міжнародними стабілізаційними силами ще не прийнято.

Зокрема, Індонезія заявила, що готова розгорнути до 20 тис. військовослужбовців для виконання завдань, пов’язаних із охороною здоров’я та будівництвом, у Газі.

За даними джерел, Міжнародні стабілізаційні сили не воюватимуть з ХАМАС.