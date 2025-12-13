Росіяни атакували Україну ракетами
Іран заявив про перехоплення іноземного танкера в Оманській затоці

На борту танкера знаходилося близько 6 тисяч тонн дизельного пального.

прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Влада Ірану повідомила про затримання іноземного танкера в Оманській затоці, який, за твердженнями Тегерана, перевозив контрабандні нафтопродукти. 

Про це заявив представник судової влади іранської провінції Хормозган Моджтаба Гарамані, пише агентство Mehr.

За його словами, судно було перехоплене в територіальних водах Ірану поблизу південного портового міста Джаск у межах операції з протидії контрабанді палива. На борту танкера знаходилося близько 6 тисяч тонн дизельного пального.

Гарамані зазначив, що танкер прямував без необхідних документів, а його транспондери були відключені. Екіпаж судна складається з 18 осіб — громадян Індії, Шрі-Ланки та Бангладеш.

Інформацію про приналежність судна та його маршрут агентство Mehr не оприлюднило.
