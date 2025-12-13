Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Король Чарльз ІІІ повідомив про успіхи у боротьбі з раком

Завдяки ранньому діагностуванню та успішній терапії лікування наступного року можна буде зменшити.

Король Чарльз ІІІ
Фото: AP

77-річний король Великої Британії Чарльз ІІІ записав відеозвернення, у якому повідомив про досягнення нового етапу свого лікування від онкологічного захворювання.

Як пише BBC, монарх поділився радісною новиною про те, що наступного року медики дозволили йому зменшити обсяг терапії завдяки позитивній реакції організму. Чарльз підкреслив, що це стало можливим завдяки ранньому діагнозу та вчасному втручанню, закликавши британців не нехтувати власним здоров'ям.

Попри позитивну динаміку, король наразі не перебуває у стадії ремісії чи повного одужання. Проте відеозвернення стало першим позитивним сигналом щодо його стану здоров'я з часу оголошення про рак у лютому 2024 року.

Прем'єр-міністр Кір Стармер від імені всієї країни висловив радість щодо того, що глава держави успішно бореться з хворобою і зможе надалі почуватися вільніше щодо графіку лікування.
