У Лондоні відбулася британська прем’єра симфонічної поеми Ганни Гаврилець «Знаки»

Незалежний музичний колектив українських та іноземних студентів лондонських консерваторій Lihtar Orchestra and Choir виступив в Лондоні із великою програмою.

CultHub
У Лондоні відбулася британська прем’єра симфонічної поеми Ганни Гаврилець «Знаки»
Фото: Сергій Зіняк

Днями в церкві St James's Church, Sussex Gardens у центрі Лондона відбувся концерт «Symbols»у виконанні Lihtar Orchestra and Choir, організований у партнерстві з Українським інститутом.

Lihtar Orchestra and Choir — незалежний колектив українських та іноземних студентів лондонських консерваторій, що спеціалізується на сучасній українській музиці. Диригентом вечора виступив Максим Левицький.

Центральним номером програми стала британська прем’єра симфонічної поеми «Знаки» Ганни Гаврилець. Твір був створений наприкінці 2013 року під час Революції Гідності за підтримки польської фундації Fundacja Pro Musica Viva та Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Композиторка пояснювала задум так: «Знаки – найдавніший атрибут людського життя… Завдання людини – вміти розпізнати сенс їхньої появи у навколишньому світі».

Поема увійшла до підготовленої Українським інститутом у 2024 році «Антології української симфонічної мініатюри».

У програмі також прозвучали Прелюдія та Liebestod з опери «Трістан та Ізольда» Ріхарда Ваґнера та Сюїта з опери «Лулу» Альбана Берґа.

Партнером події став британсько-американський фонд Ukrainian Action, що реалізує програми реабілітації українських військових. Концерт відбувся в межах довгострокової програми Українського інституту «Sforzando»., спрямованої на представлення українських музикантів на ключових світових подіях у сфері класичної музики.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
