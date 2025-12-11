НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаКультура

Оприлюднені переможці літературної премії “Книга року BBC-2025”

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквівалента £1 000.

Оприлюднені переможці літературної премії “Книга року BBC-2025”
Книга року BBC-2025
Фото: Книга року BBC

Стали відомі переможці літературної премії “Книга року BBC-2025”.

Про це повідомляється на сторінці “Книга року BBC”.

У номінації “Книга року” перемогла книга “Мій прапор запісяв котик”, авторка Лєна Лягушонкова. У романі вона розповідає про своє життя в невеликому населеному пункті біля Луганська.

У номінації “Есеїстика” переможцем став Мирослав Лаюк зі збіркою репортажів та есеїв “Списки”.

Номінацію “Дитяча книга року” виграла Катя Штанко та її “Вершники дощу”.

Крім того, у конкурсі читацьких рецензій перемогла рецензія на книгу “Вівці цілі” Євгенії Кузнєцової авторства Анастасії Андріїв. 

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквівалента £1 000.

Цьогоріч членами журі були:

  • професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва;
  • блогер Віталій Чепинога;
  • професор Канзаського університету Віталій Чернецький;
  • радниця ЄБРР з питань культури Світлана Пиркало;
  • головна редакторка “BBC News Україна” Марта Шокало;
  • планувальна редакторка “BBC News Україна” (Дитяча книга року) Дар’я Тарадай.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies