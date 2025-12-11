Стали відомі переможці літературної премії “Книга року BBC-2025”.
Про це повідомляється на сторінці “Книга року BBC”.
У номінації “Книга року” перемогла книга “Мій прапор запісяв котик”, авторка Лєна Лягушонкова. У романі вона розповідає про своє життя в невеликому населеному пункті біля Луганська.
У номінації “Есеїстика” переможцем став Мирослав Лаюк зі збіркою репортажів та есеїв “Списки”.
Номінацію “Дитяча книга року” виграла Катя Штанко та її “Вершники дощу”.
Крім того, у конкурсі читацьких рецензій перемогла рецензія на книгу “Вівці цілі” Євгенії Кузнєцової авторства Анастасії Андріїв.
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквівалента £1 000.
Цьогоріч членами журі були:
- професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва;
- блогер Віталій Чепинога;
- професор Канзаського університету Віталій Чернецький;
- радниця ЄБРР з питань культури Світлана Пиркало;
- головна редакторка “BBC News Україна” Марта Шокало;
- планувальна редакторка “BBC News Україна” (Дитяча книга року) Дар’я Тарадай.