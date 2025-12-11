Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквівалента £1 000.

Стали відомі переможці літературної премії “Книга року BBC-2025”.

Про це повідомляється на сторінці “Книга року BBC”.

У номінації “Книга року” перемогла книга “Мій прапор запісяв котик”, авторка Лєна Лягушонкова. У романі вона розповідає про своє життя в невеликому населеному пункті біля Луганська.

У номінації “Есеїстика” переможцем став Мирослав Лаюк зі збіркою репортажів та есеїв “Списки”.

Номінацію “Дитяча книга року” виграла Катя Штанко та її “Вершники дощу”.

Крім того, у конкурсі читацьких рецензій перемогла рецензія на книгу “Вівці цілі” Євгенії Кузнєцової авторства Анастасії Андріїв.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквівалента £1 000.

Цьогоріч членами журі були: