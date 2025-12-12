В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Львові помер співак Степан Гіга

Співак помер у віці 66 років.

У Львові помер співак Степан Гіга
Степан Гіга
Фото: Хор "Гомін"

Сьогодні, 12 грудня, у Львові помер співак Степан Гіга.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Степан Гіга помер у віці 66-ти років внаслідок хвороби.

Степан Гіга народився у селі Білки Закарпатської області у 1959 році. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році, за три роки він став заслуженим артистом України, а у 2002 році - народним.

Найвідоміші пісні Степана Гіги - “Вулиця Наталі”, “Цей сон”, “Яворина” та “Золото Карпат”.

Інформацію про смерть Степана Гіги також підтвердила команда артиста.

“Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов з життя Великий Артист, Людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам’яті для мільйонів”, - йдеться у повідомленні команди..

Всю офіційну інформацію щодо прощання та церемонії вшанування пообіцяли повідомити завтра.

  • 19 листопада стало відомо, що Степан Гіга перебуває у лікарні після “термінового оперативного втручання”, його стан був важкий, але стабільний.
