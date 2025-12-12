Сьогодні, 12 грудня, у Львові помер співак Степан Гіга.
Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Степан Гіга помер у віці 66-ти років внаслідок хвороби.
Степан Гіга народився у селі Білки Закарпатської області у 1959 році. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році, за три роки він став заслуженим артистом України, а у 2002 році - народним.
Найвідоміші пісні Степана Гіги - “Вулиця Наталі”, “Цей сон”, “Яворина” та “Золото Карпат”.
Інформацію про смерть Степана Гіги також підтвердила команда артиста.
“Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов з життя Великий Артист, Людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам’яті для мільйонів”, - йдеться у повідомленні команди..
Всю офіційну інформацію щодо прощання та церемонії вшанування пообіцяли повідомити завтра.
- 19 листопада стало відомо, що Степан Гіга перебуває у лікарні після “термінового оперативного втручання”, його стан був важкий, але стабільний.