Сьогодні, 12 грудня, у Львові помер співак Степан Гіга.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Степан Гіга помер у віці 66-ти років внаслідок хвороби.

Степан Гіга народився у селі Білки Закарпатської області у 1959 році. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році, за три роки він став заслуженим артистом України, а у 2002 році - народним.

Найвідоміші пісні Степана Гіги - “Вулиця Наталі”, “Цей сон”, “Яворина” та “Золото Карпат”.

Інформацію про смерть Степана Гіги також підтвердила команда артиста.

“Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов з життя Великий Артист, Людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам’яті для мільйонів”, - йдеться у повідомленні команди..

Всю офіційну інформацію щодо прощання та церемонії вшанування пообіцяли повідомити завтра.