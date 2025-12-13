У США заявили про вбивство у Сирії американців бойовиком ІДІЛ

Двоє американських військовослужбовців та одна цивільна особа були вбиті у центральному регіоні країни.

Двоє американських військовослужбовців та одна цивільна особа були вбиті у центральній Сирії озброєним чоловіком, пов'язаним з “Ісламською державою”.

Про це повідомляє DW з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM).

Унаслідок засідки також троє інших військовослужбовців отримали поранення.

Сирійське державне інформаційне агентство SANA інформує, що іцидент стався поблизу Пальміри.

Міністерство внутрішніх справ Сирії заявило, що були “попередження від командування внутрішньої безпеки” для союзних військ, які діють у пустельних районах центрального регіону країни.

“Міжнародні коаліційні сили не врахували сирійські попередження про можливе проникнення ІДІЛ”, – заявив речник Міністерства внутрішніх справ Сирії Анвар аль-Баба в ефірі сирійського державного телебачення.

Ця стрілянина є першим смертельним інцидентом проти американських військ у Сирії з моменту повалення президента Башара Асада минулого року.

Асад, який підтримував тісні зв'язки з Росією та Іраном, у 2011 році почав силове придушення повстання, піднятого опозиційними угрупованнями, що потім розпалило громадянську війну, яка тривала понад 10 років.

У розпал війни ІДІЛ взяв під контроль велике сирійське місто Ракка у 2014 році, а потім мегаполіс Мосул у сусідньому Іраку. Згодом унаслідок серії авіаударів США, Франції, Йорданії та кількох інших країн “Ісламська держава” втратила контроль над майже всією своєю територією.

Після повалення Асада нова сирійська адміністрація під керівництвом Ахмада аш-Шараа прагнула тісніших зв'язків зі США, відтак Дамаск приєднався до очолюваної США Глобальної коаліції для боротьби з ІДІЛ.

Інформаційне агентство Reuters та інші ЗМІ минулого року повідомляли, що Сирія зірвала два плани угруповання щодо вбивства аш-Шараа.