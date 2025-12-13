Президент США Дональд Трамп анонсував «початок» наземних ударів по наркотрафіку в Латинській Америці, пише Bloomberg.
Водночас він відмовився уточнювати, коли і де саме розпочнеться ескалація його військової кампанії та чи можуть окремі країни ще щось зробити, аби запобігти цим діям.
«Ми знищили 96% наркотиків, які надходили морем, а тепер починаємо з суші. А на суші це значно простіше, і це почне відбуватися», — сказав Трамп журналістам у п’ятницю в Овальному кабінеті.
Протягом кількох днів президент США обіцяв розширити ці зусилля після того, як Пентагон здійснив серію ударів по так званих суднах для контрабанди наркотиків у міжнародних водах поблизу узбережжя Південної Америки.
Хоча риторику Трампа здебільшого сприймали як спосіб тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, у п’ятницю він наполягав, що наземні удари можуть стосуватися не лише Венесуели.
«Це не обов’язково має бути Венесуела», — сказав він, додавши, що «люди, які завозять наркотики до нашої країни, є цілями».
Трамп частково виправдовує ці дії, порівнюючи боротьбу з наркоторгівлею з бойовими операціями. Він заявив журналістам, що якби смерті від передозувань рахували так само, як бойові втрати, це була б «війна, якій не було б рівних».
- Нещодавно США захопили венесуельський нафтовий танкер і заявили, що готуються затримати ще більше танкерів.