Він відмовився уточнювати, коли і де саме розпочнеться ескалація. За його словами, «це не обов’язково має бути Венесуела».

Президент США Дональд Трамп анонсував «початок» наземних ударів по наркотрафіку в Латинській Америці, пише Bloomberg.

Водночас він відмовився уточнювати, коли і де саме розпочнеться ескалація його військової кампанії та чи можуть окремі країни ще щось зробити, аби запобігти цим діям.

«Ми знищили 96% наркотиків, які надходили морем, а тепер починаємо з суші. А на суші це значно простіше, і це почне відбуватися», — сказав Трамп журналістам у п’ятницю в Овальному кабінеті.

Протягом кількох днів президент США обіцяв розширити ці зусилля після того, як Пентагон здійснив серію ударів по так званих суднах для контрабанди наркотиків у міжнародних водах поблизу узбережжя Південної Америки.

Хоча риторику Трампа здебільшого сприймали як спосіб тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, у п’ятницю він наполягав, що наземні удари можуть стосуватися не лише Венесуели.

«Це не обов’язково має бути Венесуела», — сказав він, додавши, що «люди, які завозять наркотики до нашої країни, є цілями».

Трамп частково виправдовує ці дії, порівнюючи боротьбу з наркоторгівлею з бойовими операціями. Він заявив журналістам, що якби смерті від передозувань рахували так само, як бойові втрати, це була б «війна, якій не було б рівних».