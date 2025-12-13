В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Чехія поставила Україні 1,8 мільйона боєприпасів, – Фіала

Чехія виконала обіцянку щодо постачання Україні боєприпасів.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, голова партії ГДП та лідер виборчої коаліції ‘Разом’, після голосування на парламентських вибо
Фото: EPA/UPG

Колишній прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що його країна повністю виконала зобов’язання щодо постачання боєприпасів Україні.

Про це він повідомив у соцмережі X.

Фіала заявив, що Чехія до кінця року мала передати українським захисникам 1 800 000 одиниць великокаліберних боєприпасів. За його словами, ця мета сьогодні досягнута.

"Радий підтвердити, що на сьогодні ми виконали цю мету", – зазначив Фіала.

  • Раніше лідер ANO Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси. Потім він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи, заявляючи, зокрема сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.
  • Однак потім Бабіш висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському і заявив, що дозволить приватним виробникам оборонної продукції продовжувати постачати її до Києва.
