Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, голова партії ГДП та лідер виборчої коаліції ‘Разом’, після голосування на парламентських вибо

Колишній прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що його країна повністю виконала зобов’язання щодо постачання боєприпасів Україні.

Про це він повідомив у соцмережі X.

Фіала заявив, що Чехія до кінця року мала передати українським захисникам 1 800 000 одиниць великокаліберних боєприпасів. За його словами, ця мета сьогодні досягнута.

"Радий підтвердити, що на сьогодні ми виконали цю мету", – зазначив Фіала.

Перший заступник голови популістської партії Чехії ANO Карел Гавлічек заявив про можливість припинення ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні.

Раніше лідер ANO Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси. Потім він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи, заявляючи, зокрема сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.

Після виборів Бабіш підтвердив, що його уряд припинить бюджетне фінансування постачання зброї до України.