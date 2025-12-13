Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Про виступ Путіна та погрози Європі
Про виступ Путіна та погрози Європі
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вчергове завдала удару по цивільному судну – БПЛА вдарив по турецькому кораблю VIVA

Прохід в море відбувався зерновим коридором.

Росія вчергове завдала удару по цивільному судну – БПЛА вдарив по турецькому кораблю VIVA
РФ вдарила БПЛА по турецькому кораблю VIVA, 13 грудня 2025
Фото: скрін

Сьогодні, 13 грудня, країна-агресор вкотре здійснила атаку на цивільне судно. 

Як зазначають Військово-Морські Сили ЗСУ, Росія завдала цілеспрямованого удару за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту. 

Прохід в море відбувався зерновим коридором. На судні 11 громадян Турецької Республіки.

Удар здійснено у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, поза межами діі українських ППО. 

“рф грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо”, – йдеться в заяві ВМС.

На разі Військово-Морські Сили ЗСУ перебувають на звʼязку з капітаном, в готовності до надання у разі необхідності  допомоги перебуває морська пошуково-рятувальна служба. 

“На щастя, екіпаж не постраждав. Судно прямує у порт призначення - Єгипет. рф своїми агресивними діями свідомо робить виклик міжнародному праву та безпеці судноплавства”, – заявили Військо-морські Сили ЗСУ. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies