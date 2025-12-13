Сьогодні, 13 грудня, країна-агресор вкотре здійснила атаку на цивільне судно.

Як зазначають Військово-Морські Сили ЗСУ, Росія завдала цілеспрямованого удару за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту.

Прохід в море відбувався зерновим коридором. На судні 11 громадян Турецької Республіки.

Удар здійснено у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, поза межами діі українських ППО.

“рф грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо”, – йдеться в заяві ВМС.

На разі Військово-Морські Сили ЗСУ перебувають на звʼязку з капітаном, в готовності до надання у разі необхідності допомоги перебуває морська пошуково-рятувальна служба.

“На щастя, екіпаж не постраждав. Судно прямує у порт призначення - Єгипет. рф своїми агресивними діями свідомо робить виклик міжнародному праву та безпеці судноплавства”, – заявили Військо-морські Сили ЗСУ.