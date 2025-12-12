Туреччина висловила занепокоєння через російський удар по турецькому судну в Чорноморську

МЗС Туреччини відреагувало на російський удар по порту Чорноморськ, в результаті якого постраждало турецьке судно.

“Напад на порт Чорноморськ, Україна, що стався сьогодні (12 грудня), в результаті якого також було пошкоджено судно під іноземним прапором, що належить турецькій компанії, свідчить про обґрунтованість наших раніше висловлених занепокоєнь щодо поширення війни, що триває в нашому регіоні, на Чорне море, а також безпеки та свободи судноплавства”, - йдеться у повідомленні.

Попередньо, екіпаж та водії вантажівок на борту судна евакуюються, жоден громадянин Туреччини в результаті нападу не постраждав.

Генеральне консульство Туреччини в Одесі уважно стежить за розвитком подій та надає необхідну підтримку своїм громадянам.

МЗС Туреччини наголосила на важливості негайного припинення війни між Росією та Україною. Також Туреччина нагадала про необхідність укладення домовленостей щодо запобігання ескалації в Чорному морі, включаючи напади, спрямовані на безпеку судноплавства та енергетичну та портову інфраструктуру як України, так і Росії.