В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСуспільствоВійна

Туреччина висловила занепокоєння через російський удар по турецькому судну в Чорноморську

Попередньо, жоден громадянин Туреччини в результаті нападу не постраждав. 

Туреччина висловила занепокоєння через російський удар по турецькому судну в Чорноморську
Прапор Туреччини, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

МЗС Туреччини відреагувало на російський удар по порту Чорноморськ, в результаті якого постраждало турецьке судно.

“Напад на порт Чорноморськ, Україна, що стався сьогодні (12 грудня), в результаті якого також було пошкоджено судно під іноземним прапором, що належить турецькій компанії, свідчить про обґрунтованість наших раніше висловлених занепокоєнь щодо поширення війни, що триває в нашому регіоні, на Чорне море, а також безпеки та свободи судноплавства”, - йдеться у повідомленні.

Попередньо, екіпаж та водії вантажівок на борту судна евакуюються, жоден громадянин Туреччини в результаті нападу не постраждав. 

Генеральне консульство Туреччини в Одесі уважно стежить за розвитком подій та надає необхідну підтримку своїм громадянам.

МЗС Туреччини наголосила на важливості негайного припинення війни між Росією та Україною. Також Туреччина нагадала про необхідність укладення домовленостей щодо запобігання ескалації в Чорному морі, включаючи напади, спрямовані на безпеку судноплавства та енергетичну та портову інфраструктуру як України, так і Росії.

  • Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий ракетний удар Росії по Одещині, внаслідок якого пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies