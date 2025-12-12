РФ вкотре атакувала прифронтові громади Дніпропетровщини

Російські окупанти продовжують терор громад Дніпропетровщини. Під ударом опинилися Нікопольщина, Синельниківщина та Криворіжжя.
Про це інформує в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
По Нікополю, а також Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській громадах Нікопольщини агресор бив з важкої артилерії та FPV-дронами.
Унаслідок ударів виникли пожежі, понівечені п'ятиповерхівка й 2 приватні будинки, підприємство, сонячні панелі. Знищено авто.
КАБом росіяни атакували Покровську громаду Синельниківщини. Там пошкоджені оселі місцевих мешканців.
У Зеленодольській громаді Криворіжжя пошкоджені вікна та фасад закладу освіти. Туди противник скерував FPV-дрон.
- У ніч на 12 грудня росіяни атакували Дніпропетровську область. Загинув чоловік. Ще четверо людей отримали поранення. Горіли будинки, понівечене авто.