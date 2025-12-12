Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ вкотре атакувала прифронтові громади Дніпропетровщини

Пошкоджені багатоповерхівки та підприємства, знищені авто.

наслідки обстрілів РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти продовжують терор громад Дніпропетровщини. Під ударом опинилися Нікопольщина, Синельниківщина та Криворіжжя.

Про це інформує в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

По Нікополю, а також Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській громадах Нікопольщини агресор бив з важкої артилерії та FPV-дронами. 

Унаслідок ударів виникли пожежі, понівечені п'ятиповерхівка й 2 приватні будинки, підприємство, сонячні панелі. Знищено авто.  

КАБом росіяни атакували Покровську громаду Синельниківщини. Там пошкоджені оселі місцевих мешканців. 

У Зеленодольській громаді Криворіжжя пошкоджені вікна та фасад закладу освіти. Туди противник скерував FPV-дрон.
