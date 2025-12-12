На Херсонщині з прифронтового Берислава вдалося евакуювати батька з чотирирічним сином.

З прифронтового Берислава на Херсонщині вдалося евакуювати батька з чотирирічним сином.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Родину гостинно зустріли у Тягинській громаді, де евакуйованим надали необхідну першочергову допомогу та забезпечили житлом. Громада зробила все можливе, аби батько із сином могли оговтатися від пережитого стресу", – зазначають у повідомленні.

В ОВА наголошують, що залишатися у Бериславі та інших прибережних населених пунктах зараз вкрай небезпечно, тому закликаємо подбати про себе та своїх близьких і прийняти виважене рішення про евакуацію.