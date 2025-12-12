Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
На Херсонщині з прифронтового Берислава вдалося евакуювати батька з чотирирічним сином.

Евакуйованих забезпечили житлом та всім необхідним.

На Херсонщині з прифронтового Берислава вдалося евакуювати батька з чотирирічним сином.
Фото: Херсонська ОВА

З прифронтового Берислава на Херсонщині вдалося евакуювати батька з чотирирічним сином.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Родину гостинно зустріли у Тягинській громаді, де евакуйованим надали необхідну першочергову допомогу та забезпечили житлом. Громада зробила все можливе, аби батько із сином могли оговтатися від пережитого стресу", – зазначають у повідомленні.

В ОВА наголошують, що залишатися у Бериславі та інших прибережних населених пунктах зараз вкрай небезпечно, тому закликаємо подбати про себе та своїх близьких і прийняти виважене рішення про евакуацію.
