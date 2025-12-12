В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСуспільствоВійна

ООН: у листопаді внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 226 цивільних

У листопаді росіяни здійснили п’ять масованих комбінованих атак на енергетичні об’єкти України.

ООН: у листопаді внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 226 цивільних
Розбір завалів на місці удару РФ у Тернополі
Фото: ДСНС

Росія продовжує масштабну кампанію ударів по ключовій енергетичній інфраструктурі України, що створює серйозну загрозу для цивільного населення в умовах зимового періоду. 

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) у своєму щомісячному звіті про захист цивільних.

За даними ММПЛУ, у листопаді російські війська різко посилили атаки на українські енергетичні об’єкти, активно застосовуючи далекобійні ракети та ударні безпілотники в густонаселених містах. 

Унаслідок таких ударів лише за місяць загинули щонайменше 226 цивільних, ще 952 людини отримали поранення. Понад половина жертв припадає саме на удари далекобійними засобами ураження. Нічні комбіновані атаки нерідко включали застосування сотень дронів і ракет одночасно.

Голова ММПЛУ Даніель Белль наголосила, що удари по енергосистемі позбавляють мільйони українців базових умов для життя.

"Мільйони сімей змушені тривалий час жити без електроенергії, опалення та води. Ці труднощі лише зростають зі зниженням температури та скороченням світлового дня", – зазначила вона.

У листопаді Росія здійснила п’ять масованих комбінованих атак на енергетичні об’єкти, а також численні точкові удари. Це спричинило аварійні відключення електроенергії, що в окремих регіонах тривали понад 36 годин. У багатьох містах українці залишалися без опалення і водопостачання.

У грудні атаки також тривають. Зокрема, 4 грудня далекобійні дрони РФ уразили електропідстанцію в Одесі, залишивши частину міста без світла на кілька днів.

Мешканці розповідають про складні побутові умови. Люди похилого віку, особи з інвалідністю та ті, хто прикутий до ліжка, не можуть виходити з квартир через зупинку ліфтів. Продукти доводиться зберігати на холодних балконах, а температура в оселях з вибитими вікнами падає до небезпечних рівнів.

Зафіксоване зростання кількості дальніх ударів призвело до суттєвого збільшення жертв у 2025 році. З січня по листопад 2025 року внаслідок ударів ракетами та дронами загинули 645 цивільних (на 27 % більше, ніж торік), поранено 4 123 осіб (зростання на 68 %).

Одним із найтрагічніших епізодів стала комбінована атака РФ 19 листопада на Тернопіль: загинули 38 людей, серед них 8 дітей, ще 99 осіб отримали поранення. Команда ММПЛУ задокументувала руйнування двох житлових будинків — один був знищений прямим ракетним ударом, другий постраждав від вибуху далекобійного безпілотника у дворі.
﻿
