Повітряні сили: Росія вдарила по житлових будинках у Тернополі крилатими ракетами X-101

РФ атакувала житлові будинки у Тернополі крилатими ракетами "Х-101", випущені з літаків Ту-95МС стратегічної авіації Росії.

Про це офіційно заявили у Повітряних силах ЗСУ.

"Офіційно. У багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья"), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка"). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області – рф", — ідеться у повідомленні.

Правоохоронці вивчають уламки російських крилатих ракет, аби встановити і задокументувати черговий терористичний акт росіян проти мирного населення України.

"За достовірними даними, які уже не одноразово надавались партнерам, російська крилата ракета Х-101 містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших", — додають у повітряних силах.

Фото: Повітряні сили

Станом на 16.00 знайдено та ідентифіковано уламки однієї із російських крилатих ракет, яка влучила у дев’ятиповерхівку 19 листопада 2025 року.

"Це ракета Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року", — заявили у ПС і додали, що "таких трагедій, як нині в Тернополі, можна було б уникнути, якби росія не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції проти держави-терориста".

Ворог атакував Україну ракетами і дронами уранці 19 листопада. Під атакою перебували, зокрема, західні області. У Тернополі ракети влучили у багатоповерхівку.