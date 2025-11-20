Унаслідок російської атаки у Львові знищено медичний склад благодійного фонду

На складі Nova Ukraine були медзасоби та гуманітарна допомога для підтримки понад 600 лікарень.

Унаслідок ракетних ударів Росії 19 листопада знищено медичний склад благодійного фонду Nova Ukraine у Львові.

Про це повідомила пресслужба фонду.

На щастя, жоден співробітник гуманітарної організації не постраждав.

Зазначається, що на складі знаходилися медичні засоби та гуманітарна допомога, призначена для підтримки понад 600 лікарень та медичних клінік по всій Україні.

"Це призведе до затримки постачання та втрати частини обладнання. Nova Ukraine докладає максимум зусиль для якнайшвидшого перерозподілу та заміни необхідних запасів", - повідомляє фонд.

Як повідомлялося, вночі 19 листопада Росія атакувала Україну 48 ракетами та 476 безпілотниками. Основний напрямок удару – Львівщина, Тернопільщина та Харківщина.

Повідомлялося, що на Львівщині внаслідок атаки постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. Також повідомлялося, що ворог знищив нове сучасне відділення Укрпошти у Львові.