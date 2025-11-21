США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих від російського удару (оновлено)

П'ятеро людей загинули, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих від російського удару (оновлено)
Наслідки російського удару по Запоріжжю
Фото: Telegram

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що у Запоріжжі зросла кількість постраждалих від російського удару, завданого ввечері у четвер. Станом на 11:15 за даними прокуратури відомо про 5 загиблих та щонайменше 10 поранених, серед яких є неповнолітній хлопець. 

За даними ДСНС, станом на 09:50 було відомо про 9 постраждалих. Станом на 5 годину ранку, вісім людей зазнали травм. П'ятеро загинули.

Щонайменше 5 багатоповерхівок зазнали руйнувань, також пошкоджено торговельні павільйони одного із міських ринків, приміщення магазинів, зупинка громадського транспорту, понівечено автівки. На місці влучань виникла сильна пожежа, співробітники ДСНС змогли її ліквідувати. 

За попередньою інформацією, ворог застосував авіабомбу.

Наслідки атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька обласна прокуратура
Наслідки атаки у Запоріжжі
