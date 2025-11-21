У Запоріжжі зросла кількість постраждалих від російського удару (оновлено)

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що у Запоріжжі зросла кількість постраждалих від російського удару, завданого ввечері у четвер. Станом на 11:15 за даними прокуратури відомо про 5 загиблих та щонайменше 10 поранених, серед яких є неповнолітній хлопець.

За даними ДСНС, станом на 09:50 було відомо про 9 постраждалих. Станом на 5 годину ранку, вісім людей зазнали травм. П'ятеро загинули.

Щонайменше 5 багатоповерхівок зазнали руйнувань, також пошкоджено торговельні павільйони одного із міських ринків, приміщення магазинів, зупинка громадського транспорту, понівечено автівки. На місці влучань виникла сильна пожежа, співробітники ДСНС змогли її ліквідувати.

За попередньою інформацією, ворог застосував авіабомбу.