Росіяни пошкодили інфраструктуру на Дніпропетровщині, відомо про постраждалу

Через російську агресію у Дніпропетровській області поранень зазнала 57-річна жінка у Дубовиківській громаді, також через обстріли пошкоджені лінії електропередач.

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"На Синельниківщині агресор атакував Дубовиківську громаду. Постраждала 57-річна жінка. Пошкоджені соціальний заклад та лінія електропередач", – зазначив Гайваненко.

Крім того ворог вдарив безпілотниками по Вербківській громаді Павлоградського району. Внаслідок цієї атаки виникла пожежа, понівечена інфраструктура.

На Нікопольщині ворог вдарив з артилерії та FPV-дронами. Цілив по самому Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Горів приватний будинок.

За інформацією ПвК, сили ППО у небі над областю збили БпЛА.