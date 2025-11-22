Росіяни пошкодили інфраструктуру на Дніпропетровщині, відомо про постраждалу

Через російську агресію у Дніпропетровській області поранень зазнала 57-річна жінка у Дубовиківській громаді, також через обстріли пошкоджені лінії електропередач.
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
"На Синельниківщині агресор атакував Дубовиківську громаду. Постраждала 57-річна жінка. Пошкоджені соціальний заклад та лінія електропередач", – зазначив Гайваненко.
Крім того ворог вдарив безпілотниками по Вербківській громаді Павлоградського району. Внаслідок цієї атаки виникла пожежа, понівечена інфраструктура.
На Нікопольщині ворог вдарив з артилерії та FPV-дронами. Цілив по самому Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Горів приватний будинок.
За інформацією ПвК, сили ППО у небі над областю збили БпЛА.
- Упродовж 21 листопада російські окупанти били по трьох районах Дніпропетровщини, унаслідок ворожих атак двоє людей загинули, четверо поранені.