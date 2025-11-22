Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
"Відповіді сповнені пропаганди": італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв'ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Росіяни пошкодили інфраструктуру на Дніпропетровщині, відомо про постраждалу

Пошкоджені лінії електропередач.

Росіяни пошкодили інфраструктуру на Дніпропетровщині, відомо про постраждалу
Наслідки атаки у Нікополі
Фото: ДСНС

Через російську агресію у Дніпропетровській області поранень зазнала 57-річна жінка у Дубовиківській громаді, також через обстріли пошкоджені лінії електропередач.

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"На Синельниківщині агресор атакував Дубовиківську громаду. Постраждала 57-річна жінка. Пошкоджені соціальний заклад та лінія електропередач", – зазначив Гайваненко.

Крім того ворог вдарив безпілотниками по Вербківській громаді Павлоградського району. Внаслідок цієї атаки виникла пожежа, понівечена інфраструктура.

На Нікопольщині ворог вдарив з артилерії та FPV-дронами. Цілив по самому Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Горів приватний будинок.

За інформацією ПвК, сили ППО у небі над областю збили БпЛА.
