Унаслідок російсьих атак на Дніпропетровщині є загиблі та поранені

На Нікопольщині росіяни вбили двох цивільних, шестеро зазнали поранень.

Упродовж 21 листопада російські окупанти били по трьох районах Дніпропетровщини, унаслідок ворожих атак є жертви та поранені.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Увесь день ворог знущався з Нікопольщини. Гатив безпілотниками та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок російських обстрілів загинули двоє чоловіків – 66 та 64 років. Постраждали п'ятеро людей, двоє з яких – госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Також пожежа виникла на фермерському господарстві. Там знищені тонни цибулі. Горіла і приватна оселя. Обидві пожежі загасили.

Побиті інфраструктура, 4 багатоквартирні і 7 приватних осель, ще одна – зруйнована. Понівечені 5 господарських споруд, гараж, магазин, авто, лінії електропередач та газогін.

У Криворізькому районі під обстрілами опинилися Зеленодольська і Грушівська громади. Ворог застосував безпілотники. Пошкоджена інфраструктура.

БпЛА спрямував на Павлоградський район. Наслідки уточнюються.