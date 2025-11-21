Унаслідок російсьих атак на Дніпропетровщині є загиблі та поранені

Упродовж 21 листопада російські окупанти били по трьох районах Дніпропетровщини, унаслідок ворожих атак є жертви та поранені.
Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
"Увесь день ворог знущався з Нікопольщини. Гатив безпілотниками та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок російських обстрілів загинули двоє чоловіків – 66 та 64 років. Постраждали п'ятеро людей, двоє з яких – госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Також пожежа виникла на фермерському господарстві. Там знищені тонни цибулі. Горіла і приватна оселя. Обидві пожежі загасили.
Побиті інфраструктура, 4 багатоквартирні і 7 приватних осель, ще одна – зруйнована. Понівечені 5 господарських споруд, гараж, магазин, авто, лінії електропередач та газогін.
У Криворізькому районі під обстрілами опинилися Зеленодольська і Грушівська громади. Ворог застосував безпілотники. Пошкоджена інфраструктура.
БпЛА спрямував на Павлоградський район. Наслідки уточнюються.
