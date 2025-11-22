Кулеба: ворог послідовно намагається бити по українській логістиці та економіці

Унаслідок російської атаки по міжнародному пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, пошкоджена інфраструктура поромного комплексу, є поранені.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"У ніч на 22 листопада РФ здійснила атаку ударними безпілотниками, унаслідок чого пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу, понад 10 вантажівок, є поранені. Це черговий цілеспрямований удар по критично важливих транспортних маршрутах та цивільних людях", – зазначив Кулеба.

Після атаки РФ робота пункту пропуску призупинена. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків і відновленням руху.

Оперативно впорядковують рух за допомогою Системи єЧерга, зокрема:

Запис в єЧергу на "Орлівку" тимчасово призупинено для автобусів та вантажівок.

Служба підтримки єЧерги вже зв’язується з автобусними перевізниками, щоб допомогти переєструватися на інші пункти пропуску, зокрема на "Рені".

Вантажним перевізникам рекомендуємо тимчасово обирати альтернативні пункти пропуску, де очікування мінімальне.

"єЧерга дозволяє швидко впорядкувати рух і мінімізувати хаос навіть у таких критичних ситуаціях. Тому оперативно коригуємо роботу системи, щоб підтримати перевізників і забезпечити безпеку руху", – наголошує Кулеба.

Він додав, що це вже третя атака на "Орлівку".

"Ворог послідовно намагається бити по нашій логістиці та економіці, але Україна щоразу відновлює пошкоджені об’єкти. РФ має нести відповідальність за кожен удар, за кожного пораненого і за кожен злочин проти цивільної інфраструктури", – додає Кулеба.