Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем'єра
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Юсов: український досвід потрібен Європі, щоб протидіяти гібридним загрозам

Важливою також є боротьба з дезінформацією.

Юсов: український досвід потрібен Європі, щоб протидіяти гібридним загрозам
Андрій Юсов
Фото: ГУР МОУ

Під час свого виступу на панелі "Між Чорним і Балтійським морями: виявлені уроки" у рамках  міжнародної конференції Defending Baltics 2025, представник ГУ МОУ Андрій Юсов розповів, як досвід української воєнної розвідки допоможе попередити безпекові виклики для країн Балтії та НАТО.

Про це пише пресслужба ГУР МОУ.

"Наш світ назавжди змінився 24 лютого 2022 року. Війна в Україні — лише один епізод у загрозі глобальному безпековому порядку, сформованому після Другої світової війни", — підкреслив Андрій Юсов.

Учасники панелі обговорили застосування інноваційних технологій у нинішніх умовах: використання дронів, високоточного озброєння та асиметричної стратегії війни. 

Спікери підкреслили важливість міжнародної співпраці та адаптації технологій подвійного призначення для оборонних цілей. 

Також Андрій Юсов наголосив на критичному значенні інформаційної війни та боротьби з дезінформацією.

Defending Baltics 2025 — міжнародна конференція, що об’єднує військових лідерів, урядовців, аналітиків та безпекових експертів. Цьогоріч учасники зосередилися на протидії гібридним загрозам, посиленні східного флангу НАТО та розвитку спільної стійкості союзників. 

Участь представників ГУР у Defending Baltics 2025 є частиною постійної співпраці України з партнерами щодо зміцнення колективної безпеки.
