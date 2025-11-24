Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
На Покровському та Костянтинівському напрямках фронту вчора пройшло найбільше боїв

Загалом за добу захисники відбили 191 штурм ворога. 

На Покровському та Костянтинівському напрямках фронту вчора пройшло найбільше боїв
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Розпочалася 1370-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. На Покровському на Костянтинівському напрямках фронту вчора пройшло найбільше боїв.

Як наголошують у Генштабі, українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 52 авіаційних ударів та скинув 129 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5628 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5628 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Слов’янськ, Костянтинівка Донецької області; Гуляйполе, Воздвижівка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони та склад матеріально-технічного майна противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили дев’ять атак окупантів, противник завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому дев’ять керованих авіабомб, та здійснив 138 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три ворожих атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили десять ворожих спроб просунутись вперед у районах у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив дві спроби наступу у районі Часового Яру та Майського.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

  • Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 431 безпілотний літальний апарат та 84 одиниці автомобільної техніки окупантів.
