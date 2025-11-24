Російський безпілотник упав на територію підприємства у Чернігові (доповнено)

наслідки падіння "шахеда" у Чернігові

У Чернігові російський ударний безпілотник типу Shahed впав на територію приватного підприємства, унаслідок чого постраждали четверо людей.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"Було зафіксовано падіння "Шахеда" на територію приватного підприємства", ідеться в повідомленні.

Як додали у поліції Чернігівської області, унаслідок удару поранень зазнали четверо місцевих мешканців. Постраждалих госпіталізували. Всі постраждалі отримали осколкові поранення.