У Міноборони роз'яснили отримання додаткової відпустки для військовослужбовців

Військовослужбовець ЗСУ
Фото: Генштаб

У Міністерстві оборони України роз’яснили умови та порядок надання військовослужбовцям відпустки, визначеної Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" строком до двох тижнів на рік (до трьох тижнів на рік для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною).

Як зазначили у оборонному відомстві, право на такий вид відпустки є гарантією, визначеною законодавством України. 

Тривалість додаткової відпустки становить 14 календарних днів на рік (21 календарний день для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) та надається зі збереженням грошового забезпечення.

Рішення про її надання ухвалюється командиром військової частини. Командир приймає це рішення на підставі рапорту військовослужбовця, обов'язково враховуючи при цьому необхідність виконання бойових завдань, оперативну обстановку, а також недопущення одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.

Ця відпустка надається протягом календарного року з моменту набуття військовослужбовцем на неї права, незалежно від тривалості фактично відслуженого часу в поточному році. Вона є додатковою відпусткою і надається понад щорічну основну відпустку.

Ця відпустка не підлягає поділу на частини. Крім того, до неї можуть бути додані 1 або 2 календарні дні (але не більше двох діб в один кінець) необхідні для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку.

Додаткова відпустка має накопичувальний характер. Тобто невикористані дні додаткової відпустки не "згорають" після закінчення календарного року. Тому при звільненні з військової служби військовослужбовцю виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні цієї відпустки за всі попередні роки служби, незалежно від підстав звільнення (крім звільнення за службовою невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, або у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту).

Право на додаткову відпустку зберігається незалежно від місця роботи чи служби. Після звільнення з військової служби та працевлаштування на цивільній посаді, військовослужбовець продовжує мати право на таку відпустку за основним місцем роботи або за сумісництвом.
