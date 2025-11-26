Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСуспільствоВійна

Зросла кількість жертв російської атаки на Харків 23 листопада

Сьогодні у лікарні помер 51-річний чоловік.

Зросла кількість жертв російської атаки на Харків 23 листопада
Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

До п’яти зросла кількість жертв атаки російської армії на Харків у неділю 23 листопада. 

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні у лікарні помер 51-річний чоловік, який отримав поранення у неділю. Вночі його стан погіршився. 

Увечері 23 листопада у Харкові пролунала серія вибухів, російські безпілотники атакували місто. Один із БпЛА влучив у Салтівському районі Харкова. Також було пошкоджено енергооб'єкт.

Раніше повідомлялося про смерть чотирьох людей і про 13 поранених. Серед постраждалих – двоє дітей: 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка – вона зазнала сильного стресу.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies