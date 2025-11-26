Зросла кількість жертв російської атаки на Харків 23 листопада

Сьогодні у лікарні помер 51-річний чоловік.

До п’яти зросла кількість жертв атаки російської армії на Харків у неділю 23 листопада.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні у лікарні помер 51-річний чоловік, який отримав поранення у неділю. Вночі його стан погіршився.

Увечері 23 листопада у Харкові пролунала серія вибухів, російські безпілотники атакували місто. Один із БпЛА влучив у Салтівському районі Харкова. Також було пошкоджено енергооб'єкт.

Раніше повідомлялося про смерть чотирьох людей і про 13 поранених. Серед постраждалих – двоє дітей: 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка – вона зазнала сильного стресу.