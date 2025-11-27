У Харківській області через російські обстріли постраждали люди

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Постраждали люди.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу в сел. Старий Салтів постраждали 74-річна жінка і 84-річний чоловік.
Також по допомогу медиків звернулися 22-річна жінка, яка постраждала в Харкові 23 листопада, та 63-річний чоловік, який постраждав у с. Курилівка 24 листопада.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 БпЛА типу «Герань-2»;
- 3 fpv-дрони;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (сел. Золочів);
- у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Старий Салтів).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини. Залишилися 22 людини.Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 13 547 людей.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Синельникового, Амбарного, Дворічанського та у бік Колодязного.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.