ГоловнаСуспільствоВійна

У Харківській області через російські обстріли постраждали люди

Ворог атакував 4 населені пункти. 

У Харківській області через російські обстріли постраждали люди
наслідки російського удару
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Постраждали люди. 

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов

Внаслідок обстрілу в сел. Старий Салтів постраждали 74-річна жінка і 84-річний чоловік.

Також по допомогу медиків звернулися 22-річна жінка, яка постраждала в Харкові 23 листопада, та 63-річний чоловік, який постраждав у с. Курилівка 24 листопада.  

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 2 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (сел. Золочів); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Старий Салтів).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини. Залишилися 22 людини.Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 13 547 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Синельникового, Амбарного, Дворічанського та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.
﻿
