У Харківській області через російські обстріли постраждали люди

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Постраждали люди.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу в сел. Старий Салтів постраждали 74-річна жінка і 84-річний чоловік.

Також по допомогу медиків звернулися 22-річна жінка, яка постраждала в Харкові 23 листопада, та 63-річний чоловік, який постраждав у с. Курилівка 24 листопада.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 БпЛА типу «Герань-2»;

3 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (сел. Золочів);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Старий Салтів).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини. Залишилися 22 людини.Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 13 547 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Синельникового, Амбарного, Дворічанського та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.