У Дніпрі прокурори Лівобережної окружної прокуратури викрили мережу шахрайських кол-центрів, повідомляє Офіс генпрокурора.

Їхні учасники представлялися працівниками служби безпеки банків та переконували громадян встановити нібито «захисний» мобільний додаток.

Після інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, переказували кошти на підставні рахунки та знімали їх через довірених осіб.

Під час обшуків вилучено понад 150 одиниць техніки, SIM-картки, чорнові записи, гроші, а також предмет, схожий на автомат, і патрони направлені на експертизу.

За попередніми даними, у кол-центрах працювало до 90 осіб.

Досудове розслідування триває. Встановлюють усіх причетних та ідентифікують потерпілих.

За даними Офісу генпрокурора, лише за останні місяці прокурори спільно з правоохоронцями України та міжнародними партнерами зупинили роботу 277 шахрайських кол-центрів у різних регіонах.

Такі групи діяли як повноцінний бізнес: офіси, менеджери, навчання персоналу, «скрипти» дзвінків, підготовлені бази, підроблені сайти та документи. Використовували навіть deepfake-дзвінки, щоб виманювати гроші у громадян України, ЄС і Центральної Азії.

Організаторам та виконавцям уже повідомлено про підозру. Частина - під вартою. Слідчі дії тривають.