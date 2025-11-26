«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаСуспільствоПодії

У Дніпрі викрили чергову мережу шахрайських кол-центрів

Шахраї представлялися працівниками служби безпеки банків та переконували громадян встановити нібито «захисний» мобільний додаток.

У Дніпрі викрили чергову мережу шахрайських кол-центрів
У Дніпрі викрили чергову мережу шахрайських кол-центрів
Фото: Офіс генпрокурора

У Дніпрі прокурори Лівобережної окружної прокуратури викрили мережу шахрайських кол-центрів, повідомляє Офіс генпрокурора. 

Їхні учасники представлялися працівниками служби безпеки банків та переконували громадян встановити нібито «захисний» мобільний додаток. 

Після інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, переказували кошти на підставні рахунки та знімали їх через довірених осіб.

Під час обшуків вилучено понад 150 одиниць техніки, SIM-картки, чорнові записи, гроші, а також предмет, схожий на автомат, і патрони направлені на експертизу. 

За попередніми даними, у кол-центрах працювало до 90 осіб.

Досудове розслідування триває. Встановлюють усіх причетних та ідентифікують потерпілих.

За даними Офісу генпрокурора, лише за останні місяці прокурори спільно з правоохоронцями України та міжнародними партнерами зупинили роботу 277 шахрайських кол-центрів у різних регіонах. 

Такі групи діяли як повноцінний бізнес: офіси, менеджери, навчання персоналу, «скрипти» дзвінків, підготовлені бази, підроблені сайти та документи. Використовували навіть deepfake-дзвінки, щоб виманювати гроші у громадян України, ЄС і Центральної Азії.

Організаторам та виконавцям уже повідомлено про підозру. Частина - під вартою. Слідчі дії тривають.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies