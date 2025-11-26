Наслідки російського удару по Запоріжжю 25 листопада 2025 року

Ввечері 25 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За оновленими даними станом на ранок від ДСНС, кількість поранених зросла до 19.

“Внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше 4 багатоповерхових будинки у різних районах Запоріжжя”, – написав Федоров.

Глава ОВА додав, що в результаті атаки окупантів зайнялися підприємство та магазин.

Пізніше він додав, що пошкодження отримали щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Також понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки удару по Запоріжжю

Фото: ДСНС України в Telegram

"Надзвичайники ліквідували всі загоряння. Загальна площа 9 пожеж склала 2288 кв. м.", – розповіли в ДСНС.