Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість поранених під час атаки на Запоріжжя зросла до 19. В місті горіли майже 3000 кв.м (доповнено)

Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Кількість поранених під час атаки на Запоріжжя зросла до 19. В місті горіли майже 3000 кв.м (доповнено)
Наслідки російського удару по Запоріжжю 25 листопада 2025 року
Фото: Іван Федоров

Ввечері 25 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За оновленими даними станом на ранок від ДСНС, кількість поранених зросла до 19. 

“Внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше 4 багатоповерхових будинки у різних районах Запоріжжя”, – написав Федоров. 

Глава ОВА додав, що в результаті атаки окупантів зайнялися підприємство та магазин. 

Пізніше він додав, що пошкодження отримали щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Також понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.

Наслідки удару по Запоріжжю
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки удару по Запоріжжю

Фото: ДСНС України в Telegram

"Надзвичайники ліквідували всі загоряння. Загальна площа 9 пожеж склала 2288 кв. м.", – розповіли в ДСНС.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies