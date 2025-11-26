Йдеться не тільки про кількість людей, але й про якість підготовки, яку потрібно дозволити проводити всім бойовим бригадам самостійно.

Президент України Володимир Зеленський доручив забезпечити справедливий і зрозумілий розподіл поповнення для бойових бригад.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Павло Паліса.

“Ми з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим сьогодні отримали доручення від Президента на Ставці підготувати конкретні пропозиції по цьому напрямку”, - написав Паліса.

Він зазначив, що потрібно впорядкувати систему, яка має працювати однаково для всіх, і теперішній рівень мобілізації дозволяє це зробити.

Павло Паліса наголосив, що це питання справедливості, довіри і стабільності для підрозділів, які щодня тримають важкі напрямки.

“Коли бригада знає, що отримає поповнення вчасно і у визначеному обсязі – вона інакше планує підготовку, навчання мобілізованих та, відповідно, всю свою діяльність”, - зауважив заступник голови ОП.

Він також підкреслив, що йдеться не тільки про кількість людей, але й про якість підготовки, яку потрібно дозволити проводити всім бойовим бригадам самостійно. На думку Павла Паліси, це має сприяти формуванню злагоджених колективів, готових до бойових дій у своєму секторі, під конкретну техніку, озброєння й тактику.

“Я не люблю давати обіцянки наперед, але можу сказати одне: ми дуже добре розуміємо, чому це потрібно фронту. І чому з цим не можна тягнути. Рішення має бути чесним і зрозумілим для тих, хто сьогодні на нулі. Бо саме для них усе це й робиться”, - підсумував заступник очільника ОП.