«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Російська армія втратила ще 980 військових

Також ЗСУ ліквідували ще чотири танки та 44 артилерійські системи окупантів.

Російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 168 550 своїх військових, за останню добу – 980 осіб.

Такі дані сьогодні зранку оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Також окупанти втратили ще чотири танки (загалом 11 372) та 44 артилерійські системи (загалом 34 688).

Інші втрати Росії: 

  • 428 літаків;
  • 347 гелікоптерів;
  • 84 960 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+743);
  • 23 625 бойових броньованих машин (+1);
  • 3 995 крилатих ракет (+14);
  • 28 кораблів/катерів;
  • 1 підводний човен;
  • 1 549 РСЗВ;
  • 68 242 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+124);
  • 1 252 засоби ППО (+2);
  • 4 007 одиниць спеціальної техніки (+1).
