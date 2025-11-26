Російська армія втратила ще 980 військових

Російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 168 550 своїх військових, за останню добу – 980 осіб.
Такі дані сьогодні зранку оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Також окупанти втратили ще чотири танки (загалом 11 372) та 44 артилерійські системи (загалом 34 688).
Інші втрати Росії:
- 428 літаків;
- 347 гелікоптерів;
- 84 960 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+743);
- 23 625 бойових броньованих машин (+1);
- 3 995 крилатих ракет (+14);
- 28 кораблів/катерів;
- 1 підводний човен;
- 1 549 РСЗВ;
- 68 242 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+124);
- 1 252 засоби ППО (+2);
- 4 007 одиниць спеціальної техніки (+1).