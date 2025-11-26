Російська армія втратила ще 980 військових

Також ЗСУ ліквідували ще чотири танки та 44 артилерійські системи окупантів.

Російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 168 550 своїх військових, за останню добу – 980 осіб.

Такі дані сьогодні зранку оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Також окупанти втратили ще чотири танки (загалом 11 372) та 44 артилерійські системи (загалом 34 688).

Інші втрати Росії: