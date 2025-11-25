Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
​Затримали ділків, яких підозрюють у виробництві і збуті метамфетаміну по Україні

Вартість вилучених наркотиків та прекурсорів становить близько 350 тисяч гривень.

Вилучені докази під час обшуку
Фото: ДПСУ

Прикордонники викрили правопорушників, які виготовляли та збували метамфетамін у різних областях України. За попередніми підрахунками вартість вилучених наркотичних речовин та прекурсорів становить близько 350 тисяч гривень.

Про це розповіли у ДПСУ

"Працівниками відділу внутрішньої та власної безпеки по 11 прикордонному загону Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Схід» Державної прикордонної служби України спільно зs співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю, слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області, за силової підтримки спецпідрозділу 10 прикордонного загону «ДОЗОР» та під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури затримано двох осіб, причетних до виготовлення та збуту психотропних речовин", – йдеться у повідомленні. 

Встановили, що жінка займалася розповсюдженням метамфетаміну через поштові відправлення по Україні. Її спільник виготовляв психотропні речовини в облаштованій лабораторії та збував їх через поштові сервіси, а також безпосередньо наркозалежним особам.

Вони організували збут заборонених речовин по всій території України, у тому числі в межах Харківської області. Оплату отримували як готівкою, так і в безготівковій формі. 

Під час двох обшуків вилучили речовини, схожі на психотропи, лабораторне обладнання, мобільні телефони, банківські картки, понад 100 тисяч гривень, а також зброю і набої до неї.

Ділків затримали. Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 307 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: ДПСУ
