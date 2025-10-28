Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвішення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
На Львівщині прикордонники знайшли в авто наркотиків на 42 млн грн

Правоохоронці вилучили 27 кг кокаїну, амфетаміну і Alfa-PVP.

У пункті пропуску “Угринів” на Львівщині прикордонники викрили міжнародний канал постачання наркотиків, йдеться у пресрелізі Держприкордонслужби.

Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили приховані пакети у конструктивних порожнинах транспортного засобу.

Загалом було вилучено понад 27 кг наркотичних речовин:

  • кокаїн – 6 454 г;
  • амфетамін – 564 г;
  • Alfa-PVP – 20 587 г.

Ринкова вартість вилученого становить близько 42 млн грн.

За кермом перебувала жінка, яка виконувала роль кур’єра та діяла у змові з іншими учасниками злочинного угруповання.

Наразі їй та її спільнику обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Заходи щодо встановлення повного кола осіб тривають.
