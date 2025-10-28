У пункті пропуску “Угринів” на Львівщині прикордонники викрили міжнародний канал постачання наркотиків, йдеться у пресрелізі Держприкордонслужби.

Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили приховані пакети у конструктивних порожнинах транспортного засобу.

Загалом було вилучено понад 27 кг наркотичних речовин:

кокаїн – 6 454 г;

амфетамін – 564 г;

Alfa-PVP – 20 587 г.

Ринкова вартість вилученого становить близько 42 млн грн.

За кермом перебувала жінка, яка виконувала роль кур’єра та діяла у змові з іншими учасниками злочинного угруповання.

Наразі їй та її спільнику обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Заходи щодо встановлення повного кола осіб тривають.