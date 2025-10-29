СБУ розслідує понад 160 тисяч злочинів, які РФ вчинила в Україні з початку повномасштабної війни

Це 85% усіх злочинів війни, які перебувають у провадженні українських правоохоронців.

Слідчі Служби безпеки з початку повномасштабної війни розслідують понад 160 тис. кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збройною агресію росіян проти України. Це 85% усіх злочинів війни, які перебувають у провадженні українських правоохоронців.

Як зазначили у СБУ, насамперед йдеться про вбивства та викрадення ворогом цивільного населення, обстріли критичної та соціальної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств, шкіл та дитсадків.

Також тривають слідчі дії за фактами жорстокого поводження окупантів з військовополоненими та використання РФ хімічної зброї.

У СБУ нагадали, що завдяки доказовій базі Служби Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та його уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової за депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Крім цього, у Фінляндії до довічного ув’язнення засуджено громадянина Росії Яна Петровського, причетного до масового вбивства українських військових восени 2014 року на Луганщині.

Під час вчинення воєнного злочину він фотографувався на фоні тіл загиблих і закатованих військовослужбовців України.

Також за матеріалами СБУ Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт:

генерала армії Сергія Шойгу – ексміністра оборони Росії, який наразі обіймає посаду секретаря ради безпеки країни-агресора;

генерала армії Валерія Герасимова – начальника генерального штабу збройних сил Росії – першого заступника міністра оборони;

генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша – командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил російської армії;

віцеадмірала Віктора Соколова – командувача Чорноморського флоту військово-морського флоту збройних сил РФ.

Крім них заочну підозру отримали десятки військових високопосадовців Росії, які організовували атаки на цивільну інфраструктуру України.

Серед них є генерал-полковник Олег Макаревич – командувач угруповання ворожих військ "Днепр", який віддав наказ на артобстріл Херсона 3 травня 2023 року. Тоді внаслідок атаки рашистів загинуло 24 жителі міста, ще 51 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Також російський генерал командував підривом Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року.

Окрім цього, Служба безпеки документує масове застосування ворогом заборонених нормами Міжнародного гуманітарного права засобів хімічного ураження проти Сил оборони. Йдеться про понад 10 тис. фактів застосування аерозольних гранат, споряджених отруйними речовинами – CS (хлорбензиліден малонітрил), CN (хлорацетофенон) та хлорпікрином.

У процесі розслідувань Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі за матеріалами СБУ підготувала та опублікувала три звіти для притягнення Росії до відповідальності за хіматаки.